Форвард «Спартака» Талалуев одним словом описал победу над ЦСКА

Форвард «Спартака» Илья Талалуев поделился мнением о победном матче с ЦСКА в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (5:3).

«Каким одним словом можно описать игру в дерби против ЦСКА? Неидеальная (смеется). У меня голова то пустая после игры (смеется). Других слов не могу подобрать, точно не восхитительный матч в нашем исполнении. В третьем периоде были ошибки, где-то недонастроились. Но игра получилась хорошая для болельщиков», — цитирует Талалуева Legalbet.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 18 матчах. 14 октября красно-белые сыграют на выезде с нижегородским «Торпедо».