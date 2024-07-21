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Сегодня, 17:22

Форвард «Торпедо» Атанасов: «С каждым сезоном наша команда становится сильнее»

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Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.

— С какими эмоциями ждете нового сезона КХЛ?

— С самими положительными, набираемся сил. Уже готовы к предсезонным сборам.

— На ваш взгляд, усилилось «Торпедо» в межсезонье?

— Конечно, усилилось. С каждым сезоном мы становимся сильнее и готовы давать бой каждому клубу, — цитирует Атанасова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне нижегородская команда заняла седьмое место в таблице регулярного чемпионата Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Торпедо» уступило СКА (1-5).

Источник: «РБ Спорт»
Василий Атанасов
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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