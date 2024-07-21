Форвард «Торпедо» Атанасов: «С каждым сезоном наша команда становится сильнее»

Сегодня, 17:22
Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.
— С какими эмоциями ждете нового сезона КХЛ?
— С самими положительными, набираемся сил. Уже готовы к предсезонным сборам.
— На ваш взгляд, усилилось «Торпедо» в межсезонье?
— Конечно, усилилось. С каждым сезоном мы становимся сильнее и готовы давать бой каждому клубу, — цитирует Атанасова «РБ Спорт».
В прошлом сезоне нижегородская команда заняла седьмое место в таблице регулярного чемпионата Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Торпедо» уступило СКА (1-5).