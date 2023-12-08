Форвард «Торпедо» Атанасов предположил, на какой конкурс его поставят на Матче звезд КХЛ

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов поделился ожиданиями от своего первого в карьере ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.

«Ожидания самые крутые, все сбылось. Здорово побывать впервые на таком важном событии, это дорогого стоит», — сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале нижегородского клуба.

Также форвард ответил, в каком конкурсе он, скорее всего, примет участие.

«Думаю, меня поставят на самый сильный бросок, потому что у меня руки очень сильные, и я бросаю очень хорошо», — добавил хоккеист.

Матч звезд КХЛ пройдет 9-10 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 21-летний Атанасов набрал 38 (19+19) очков в 38 играх за «Торпедо».