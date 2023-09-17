Форвард «Торпедо» Атанасов признался, что давление в связи с неожиданной известностью не является отрицательным фактором

Сегодня, 18:00
Нападающий нижегородцев Василий Атанасов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что повышенное внимание в связи с его успешной игрой придает ему дополнительную мотивацию.
— Какие чувства после первого поражения в сезоне?
— Конечно, всегда неприятно проигрывать, особенно когда это первое поражение в сезоне после серии побед. Надо правильно это пережить, извлечь уроки и настраиваться на следующие матчи.
— После яркого старта к тебе повышенное внимание. Это давит?
— Нет, это только придает дополнительную мотивацию. Если людям нравится моя игра, значит, я на правильном пути. Значит, мы все на правильном пути, играя в тот хоккей, который приносит зрелище.
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