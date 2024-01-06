Форвард «Торпедо» Атанасов пройдет дополнительное обследование

Агент Кирилл Князев сообщил, что нападающий «Торпедо» Василий Атанасов пройдет дополнительное обследование.

В четверг «Торпедо» победило «Куньлунь Ред Стар» (3:2). В начале первого периода Атанасов столкнулся с соперником и упал на лед, подвернув ногу.

«Василий находится под контролем клубных врачей. Как только спадет отек, будет проведено дополнительное обследование», — цитирует Князева ТАСС.

21-летний Атанасов получил сотрясение мозга в матче за команду «Россия 25» на Кубке Первого канала в середине декабря. Он является вторым бомбардиром «Торпедо» в сезоне, набрав по системе 39 очков (19+20).