Денис Ян: «Никогда не наслаждался хоккеем так, как в «Торпедо» Ларионова»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Денис Ян в интервью «СЭ» рассказал о том, какой хоккей пытается привить нижегородцкому клубу главный тренер команды Игорь Ларионов.

— Вспомни свою первую встречу с Ларионовым. Как он описал хоккей, который хочет видеть в «Торпедо»?

— Думаю, это уже видно по нашей игре. С первых тренировок было ясно, зачем мы делаем те или иные упражнения. Тренировка за тренировкой ребята вникали в то, во что мы хотим и будем играть, — это атакующий хоккей, короткий пас, постоянное хождение шайбы. Чувствовалось, что с каждой неделей у нас был прогресс, а ребята познавали друг друга, потому что в этом сезоне в «Торпедо» появилось много новых игроков. Считаю, мы еще не остановились в развитии. Мы только начинаем развивать и улучшать свой хоккей. У нас впереди еще много времени.

— Ты когда-нибудь играл в командах, чей стиль предполагал такое количество короткого паса, оставлений и скрестного движения?

— Честно говоря, играл так только в детстве. Я еще никогда не наслаждался хоккеем так, как сейчас. Играть в таком стиле и получать такое удовольствие — это просто великолепно. Да, будут ошибки и неприятные нюансы. Но это часть игры, которой не избежать.

Если смотреть на большую картинку, то повторю слова тренера: это привлекательный хоккей, который нравится болельщикам и который хочется смотреть. Сейчас наслаждаюсь каждой игрой и каждой тренировкой.