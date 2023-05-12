Форвард «Торпедо» Летунов: «Не удивлен, что многие игроки захотели перейти в нашу команду»

Форвард «Торпедо» Максим Летунов рассказал о своих впечатлениях от игры под руководством главного тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова.

«Мы показывали зрелищный хоккей, создавали много красивых комбинаций в атаке, что приводило к успеху. Думаю, что все заметили наш более раскрепощенный хоккей, и я не удивлен, что многие игроки захотели перейти в нашу команду», — приводит «РБ Спорт» слова Летунова.

Также он поделился мнением о тренировках у Ларионова.

«Я могу сравнивать с тренировками в Северной Америке. У Ларионова больше игровых упражнений на креативность, нацеленность на ворота и взаимодействие между партнерами», — добавил нападающий.

В прошедшем сезоне «Торпедо» дошло до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступило в серии петербургскому СКА со счетом 0-4. Команду из Нижнего Новгорода с 2022 года возглавляет Игорь Ларионов.