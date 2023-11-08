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8 ноября, 23:44

Форвард «Торпедо» Линч: «Работать с Ларионовым — наслаждение»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Бобби Линч после победы над «Витязем» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в интервью «СЭ» рассказал о старте сезона, работе с Игорем Ларионовым и длинной выездной серии.

— Мы сыграли достойный матч, много играли в атаке. Несколько ребят вернулись в состав, что очень сильно нам помогло. Интересно, что нас ждет дальше.

— У вас 8 выездных матчей. Даже Игорь Ларионов сказал, что в его карьере не было такой длинной выездной серии.

— У меня было несколько достаточно долгих выездных серий, но не настолько длинных. Так много я еще не путешествовал. Мы много времени проводим вместе с командой, мне кажется, это здорово. Мы достойно начали, надеюсь, что закончим эту серию также.

— Для вас это первый сезон в КХЛ в «Торпедо». Ваши ощущения от первого отрезка чемпионата?

— Новая команда, новая страна и лига. Первый свой матч сыграл хорошо, набрал несколько очков, но мне понадобилось также еще несколько игр, чтобы привыкнуть и чувствовать почву у себя под ногами. Почувствовал, что могу играть в свою игру. Начало чемпионата было неплохим для нас, уверенно двигаемся дальше.

Работать с Ларионовым — наслаждение. Каждый раз, когда ты выходишь с ним на лед вместе, это потрясающе. Нам очень повезло, что мы работаем с таким наставником.

— Как вам атмосфера в команде? Много молодых ребят, наверное, много подколов, шуток.

— Да, команда очень веселая, молодая. Мы очень классно ладим друг с другом. На льду чувствуется, что мы друг за друга, это очень важно для команды, где много молодежи. Ну и конечно, скорость и энергия команды соответствует уровню.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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