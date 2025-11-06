Видео
6 ноября, 14:20

Гончарук — о безрезультативной серии: «Сейчас стали труднее даваться голы»

Никита Нечаев

Форвард «Торпедо» Сергей Гончарук рассказал «СЭ», переживает ли он из-за безголевой серии в FONBET чемпионате КХЛ.

— Вы из тех хоккеистов, которые заглядывают в турнирную таблицу по ходу сезона?

— Да, периодически смотрю в таблицу. Не постоянно, конечно, но заглядываю. Важно понимать, насколько близок к нам тот или иной соперник.

— «Торпедо» идет на второй строчке на «Западе», но по потерянным очкам не входит в пятерку.

— Никакого заблуждения по этому поводу нет. Мы понимаем, что идем в топ-3, потому что у нас больше сыгранных игр, чем в других командах, поэтому нужно обыгрывать тех соперников, которые располагаются в таблице рядом с нами. Точно нет такого, чтобы мы смотрели в таблицу и витали где-то в облаках.

— У вас был выдающийся старт в плане личной результативности, сейчас некий спад. Переживаете по этому поводу?

— Я бы не сказал, что это спад. Скорее просто сейчас стали труднее даваться голы. Если раньше моментов было мало, но мне это не мешало отличаться, то сейчас их много, просто подводит реализация. Об этом не переживаю, потому что помимо передачи и заброшенных шайб у меня есть и другие задачи, выполнение которых помогает моей команде. Ничего в этом страшного. Как началась эта плохая серия, так она и закончится.

— Можно сказать, что эта серия без очков вас мотивирует?

— Конечно. Плохо, когда складывается все так, что игрок никак не помогает команде и просто катается по площадке. Но когда проделываешь большой объем работы и при этом у тебя много моментов, но шайба не идет, то в этом ничего страшного нет.

КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
