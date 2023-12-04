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Сегодня, 00:18

Форвард «Торпедо» Ураков перешел в «Нефтехимик»

Алина Савинова
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Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков покинул команду, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Отмечается, что 25-летний игрок продолжит карьеру в нижнекамском «Нефтехимике».

«Форвард проделал в системе нашего клуба большой путь: от победы с «Чайкой» в Кубке Харламова до восьми сезонов в основном составе «Торпедо». Болельщики нередко отмечали Кирилла за его характер, умение преодолевать травмы и другие трудности, а также способность постоять за партнера в нужный момент. Благодарим Кирилла за его бойцовские и человеческие качества! Желаем успехов на новом месте и с нетерпением ждем новых встреч на хоккейных площадках!», — сказано в заявлении команды.

В текущем сезоне КХЛ Ураков принял участие в 15 матчах «Торпедо» и набрал 4 (1+3) очка.

Хоккеист является бронзовым призером чемпионата мира среди молодежных команд в составе сборной России.

Источник: https://hctorpedo.ru/news/club/kirill-urakov-pokidaet-torpedo/
Кирилл Ураков
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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