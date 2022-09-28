Форвард «Торпедо» Ян рассказал, как сорвался его переход в «Куньлунь»

Нападающий «Торпедо» Денис Ян в интервью «СЭ» рассказал, как сорвался его переход в «Куньлунь» в сезоне-2020/21.

— «Локомотив», владевший на тебя правами в КХЛ, за эти годы хоть раз проявлял к тебе предметный интерес?

— Вообще не проявлял — на меня никто не выходил. Просто после драфта КХЛ в 2014-м у них были права на меня. Когда уже дело шло к возвращению в КХЛ, то понимал, что принадлежу им и нужно будет ждать обмена.

— Слышал, что два года назад ты на полном серьезе мог оказаться в «Куньлуне» и даже тренировался с командой.

— Там случилась следующая ситуация. Когда я поехал в «Куньлунь», агент сказал, что мои права обменяны и клуб сможет меня подписать. Это было 27 декабря, совсем незадолго до дедлайна. Но оказалось, что на самом деле мои права не обменяны и меня просто-напросто не успели заявить. Меня были готовы взять, но тут случилась ошибка со стороны агента.

— Насколько у тебя крепки азиатские корни?

— У меня азиатские корни только со стороны отца — он русский кореец, но родился в России. Мама у меня русская.