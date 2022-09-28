Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

28 сентября, 08:30

Форвард «Торпедо» Ян рассказал, как сорвался его переход в «Куньлунь»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея

Нападающий «Торпедо» Денис Ян в интервью «СЭ» рассказал, как сорвался его переход в «Куньлунь» в сезоне-2020/21.

— «Локомотив», владевший на тебя правами в КХЛ, за эти годы хоть раз проявлял к тебе предметный интерес?

— Вообще не проявлял — на меня никто не выходил. Просто после драфта КХЛ в 2014-м у них были права на меня. Когда уже дело шло к возвращению в КХЛ, то понимал, что принадлежу им и нужно будет ждать обмена.

— Слышал, что два года назад ты на полном серьезе мог оказаться в «Куньлуне» и даже тренировался с командой.

— Там случилась следующая ситуация. Когда я поехал в «Куньлунь», агент сказал, что мои права обменяны и клуб сможет меня подписать. Это было 27 декабря, совсем незадолго до дедлайна. Но оказалось, что на самом деле мои права не обменяны и меня просто-напросто не успели заявить. Меня были готовы взять, но тут случилась ошибка со стороны агента.

— Насколько у тебя крепки азиатские корни?

— У меня азиатские корни только со стороны отца — он русский кореец, но родился в России. Мама у меня русская.

Денис Ян. «У меня русский менталитет». Как американец зажигает в клубе Ларионова

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Денис Ян
0
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Денис Ян: «Никогда не наслаждался хоккеем так, как в «Торпедо» Ларионова»

Лучший снайпер «Торпедо» рассказал, почему у него не получилось заиграть в «Тампе»