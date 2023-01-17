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Сегодня, 11:54

Форвард «Трактора» Рыков надеется на выбор в первом или втором раунде драфта НХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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17-летний нападающий «Трактора» Александр Рыков в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от драфта НХЛ-2023.

— Надеюсь, что меня выберут в первом или во втором раунде драфта. Я на саму церемонию собираюсь. А в Америку могу поехать играть только через два года. Мне постоянно звонят скауты клубов НХЛ, но пока задают обычные вопросы: рост, вес, чем занимаются родители.

В 6 матчах КХЛ он провел 6 матчей и не набрал ни одного очка при показателе полезности «-2».

В ВХЛ на его счету 20 матчей и 11 (4+7) очков.

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