Форвард «Трактора» Рыков надеется на выбор в первом или втором раунде драфта НХЛ

Сегодня, 11:54
17-летний нападающий «Трактора» Александр Рыков в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от драфта НХЛ-2023.
— Надеюсь, что меня выберут в первом или во втором раунде драфта. Я на саму церемонию собираюсь. А в Америку могу поехать играть только через два года. Мне постоянно звонят скауты клубов НХЛ, но пока задают обычные вопросы: рост, вес, чем занимаются родители.
В 6 матчах КХЛ он провел 6 матчей и не набрал ни одного очка при показателе полезности «-2».
В ВХЛ на его счету 20 матчей и 11 (4+7) очков.