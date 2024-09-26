Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 01:28

Форвард «Трактора» Котляревский: «Проиграли «Салавату» из-за голов в меньшинстве»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Нападающий «Трактора» Михаил Котляревский прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«У «Салавата» очень хорошее большинство, и, к сожалению, у нас не получилось ему противодействовать. Получается, проиграли из-за пропущенных голов в меньшинстве. При «5 на 5» соперника мы переигрывали. Наши ребята на правильном пути. В этом матче было хорошее большинство, и могли забрасывать не только одну шайбу. Думаю, в ближайшее время голов будет больше», — приводит «РБ Спорт» слова Котляревского.

«Трактор» занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 10 очками в 8 матчах. Челябинцы потерпели второе поражение подряд.

Источник: РБ Спорт

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Зеленский признал уничтожение всех ТЭС на Украине
Карпукас рассказал о качествах Глушенкова и требованиях Карпина
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Медведев, Рублев и Мирра Андреева сыграют на турнирах в Пекине
Путин: по поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
Сегодня
Вчера
Неделя