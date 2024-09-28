Светлаков — о победе «Трактора» над «Авангардом»: «Куражом это не назовешь»

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков оценил победу над «Авангардом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (4:2).

«Куражом это не назовешь. Мы были внимательнее к игре. Дальше решили действовать в своей манере. Еще есть над чем работать и к чему стремиться, мы будем и дальше стараться совершенствоваться. Рафаэль Рише много показывает при определенных разборах, также анализируем стандартные ситуации игры соперника. Мы вместе с бригадами большинства разбираемся», — приводит Sport24 слова Светлакова.

После 9 матчей «Трактор» с 12 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции.