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Сегодня, 07:25

Светлаков — о победе «Трактора» над «Авангардом»: «Куражом это не назовешь»

Алина Савинова
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Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков оценил победу над «Авангардом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (4:2).

«Куражом это не назовешь. Мы были внимательнее к игре. Дальше решили действовать в своей манере. Еще есть над чем работать и к чему стремиться, мы будем и дальше стараться совершенствоваться. Рафаэль Рише много показывает при определенных разборах, также анализируем стандартные ситуации игры соперника. Мы вместе с бригадами большинства разбираемся», — приводит Sport24 слова Светлакова.

После 9 матчей «Трактор» с 12 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: Sport24
Андрей Светлаков
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Трактор

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