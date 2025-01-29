Форвард «Трактора» Ткачев считает, что каждому спортсмену нужно разное количество денег для комфортной жизни

Форвард челябинского «Трактора» Владимир Ткачев ответил на вопрос, сколько ему нужно денег в месяц для комфортной жизни.

«Знаете, нам сложно судить. Мы же на полном обеспечении в клубе. У каждого свои хотелки. Тут же еще надо учитывать, у кого есть семья, дети. С семьей, наверное, 100 тысяч минимум надо.

Самый большой подарок — время, проведенное вместе с семьей. Потому что все остальное можно купить. Время с близкими — бесценно и важно», — сказал Ткачев Legalbet.

Россиянин выступает за «Трактор» с 2021 года. В этом сезоне на счету 31-летнего нападающего 20 (11+9) очков в 52 матчах.