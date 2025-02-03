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Сегодня, 08:51

Форвард «Трактора» Ткачев сравнил защитника «Локомотива» Елесина с Роналду

Даниил Аршавский
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Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев нашел сходства между защитником «Локомотива» Александром Елесиным и португальским форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Саша Елесин внимателен к каждой детали. Он как Роналду. В поездку едет — у него с собой свой протеин, восстановительные таблетки, пилюли, роллы, компрессионные штаны. Режим у него расписан: что и как есть, когда отдыхать. Саша — спортсмен элитного уровня», — цитирует Ткачева Legalbet.ru.

Елесин присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. В нынешнем сезоне 28-летний защитник набрал 8 (1+7) очков за 45 матчей.

Источник: Legalbet.ru
Александр Елесин
Владимир Ткачев (ХК Трактор)
Криштиану Роналду
Хоккей
ФК Аль-Наср
ХК Трактор
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