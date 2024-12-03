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Сегодня, 16:28

Форвард «Витязя» Макеев: «Любая победа сейчас важна»

Руслан Минаев
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Нападающий «Витязя» Алексей Макеев поделился впечатлениями от матча с «Нефтехимиком» (4:3 Б) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Интересная игра, третий период с таким количеством удалений — это вообще что-то с чем-то. А были они или нет — не мне в этом разбираться. Главное, что выстояли, успешно сыграли в серии буллитов и выиграли матч.

Любая победа для нас сейчас важна. Мы начинаем с победы домашнюю серию, это очень хорошо и позитивно для нас. Получил удовольствие, играя в тройке с Бараком и Бучельниковым, мы забили гол, хоть и не победный. Вернулся в старый новый «Витязь» и вспомнил свою игру», — цитирует Макеева «РБ Спорт».

«Витязь» после 32 матчей набрал 31 очко и занимает 9-е место в таблице Западной конференции.

Источник: РБ Спорт
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