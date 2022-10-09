Форвард «Витязя» Рассказов прокомментировал победу над «Спартаком»

Нападающий «Витязя» Кирилл Рассказов прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Победа есть победа. Два очка сейчас очень важны. Я бы не сказал, что поражение от СКА нас подкосило. Наоборот, мы показали очень достойную игру, ни в чем не уступив сопернику. Просто нужно играть хладнокровнее на последних минутах. Для нас эта игра стала хорошим уроком.

Если оглянуться назад, мы очень много матчей затащили в буллиты, сравнивая счет. Команда играет до конца, как бы ни складывались матчи. Нужно цепляться за эту игру, и она будет приносить результат. В таблицу нужно смотреть весной. Сейчас у нас такой календарь, что мы играем с прямыми конкурентами. Каждая игра как последняя, нужно выходить и забирать», — приводит «РБ Спорт» слова Рассказова.

«Витязь» занимает пятое место в таблице Западной конференции с 21 очком в 16 матчах. Следующую игру подмосковная команда проведет против «Спартака» в гостях 11 октября.