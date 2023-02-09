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КХЛ

Сегодня, 22:11

Форвард «Витязя» Старков отметил вклад видеотренера в победу над «Магниткой»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Витязя» Степан Старков в интервью «СЭ» прокомментировал выездную победу над магнитогорским «Металлургом» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Правильно понимаю, что вы после матча в раздевалке ждали видеотренера, чтобы вместе отпраздновать победу?

— Да, он сегодня хорошо сработал в нужное время. Был спорный момент — не так хорошо видно на его компьютере. Но он взял на себя ответственность и не подвел.

— Насколько сегодняшний матч получился тяжелым?

— Тяжелый в эмоциональном плане. Счет всю игру был скользкий. Надо было держать концентрацию весь матч.

— Показалось, что «Витязь» три периода провел в одном темпе. Легко проходили среднюю зону, размашисто атаковали. Силы позволяют играть так весь матч?

— Думаю, сил у нас полно. Да, наверное, это так. Здорово, что получалось сохранять темп. Потому что с такой командой, когда чуть-чуть замедляешься, соперник сразу создает моменты.

Степан Старков
ХК Витязь
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