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Сегодня, 22:30

Нападающий «Витязя» — о борьбе за плей-офф: «Когда расслабляешься, это сказывается и возвращается»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Форвард «Витязя» Степан Старков в интервью «СЭ» ответил на вопросы о борьбе за попадание в плей-офф Западной конференции. Подмосковная команда занимает шестое место в турнирной таблице «Запада».

— Чувствуете борьбу за попадание в плей-офф? «Витязь» набрал больше очков, чем прямые конкуренты с седьмого и восьмого места, но расслабляться все равно нельзя?

— Конечно, мы не расслабляемся. Когда ты расслабляешься, сколько бы очков ни было, это все равно сказывается и возвращается. Стараемся в каждой игре выкладываться на максимум.

— Важно сохранить шестое место? Это поможет избежать серии против СКА в первом раунде плей-офф.

— Каждому спортсмену приятнее находиться ближе к первому месту в таблице, ведь тем лучше будет результат.

— Сегодня вы обыграли «Металлурга», который по амбициям претендует на Кубок Гагарина. Чувствуете, что в плей-офф можете пошуметь и испортить жизнь номинальным фаворитам?

— У нас хороший коллектив. Мы верим друг в друга. Думаю, все будет хорошо и у всех все получится.

Источник: https://t.me/vskrylhockey/2733
Степан Старков
КХЛ
ХК Витязь
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