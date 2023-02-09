0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:20

Форвард «Витязя» Старков высказался об увеличении количества матчей в регулярке КХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Витязя» Степан Старков в интервью «СЭ» прокомментировал календарь КХЛ в сезоне-2022/23.

— Идет февраль, много матчей в текущем сезоне, перелеты. Где берете силы?

— Игры идут очень часто. Они держат тебя в ритме. Думаю, мы уже просто привыкли к этому.

— Получается, вы довольны календарем из 68 матчей?

— Да, конечно. Мне нравится.

— Это оптимальное количество?

— Я — не эксперт по вопросу, сколько можно добавить, а сколько убрать. Но мне понравилось решение лиги об увеличении количества матчей в регулярке.

Источник: https://t.me/vskrylhockey/2733
Степан Старков
КХЛ
ХК Витязь
1
0
Читайте также
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Новая в Третьяковке: почему сменился директор одного из главных музеев страны
Кличко заявил о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Медведев призвал увеличить производство вооружения и современных танков
Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Айрленд о поражении от «Салавата Юлаева»: «В целом мы играли сильно, боролись»

Нападающий «Витязя» — о борьбе за плей-офф: «Когда расслабляешься, это сказывается и возвращается»