Форвард «Витязя» Старков высказался об увеличении количества матчей в регулярке КХЛ

Сегодня, 22:20
Нападающий «Витязя» Степан Старков в интервью «СЭ» прокомментировал календарь КХЛ в сезоне-2022/23.
— Идет февраль, много матчей в текущем сезоне, перелеты. Где берете силы?
— Игры идут очень часто. Они держат тебя в ритме. Думаю, мы уже просто привыкли к этому.
— Получается, вы довольны календарем из 68 матчей?
— Да, конечно. Мне нравится.
— Это оптимальное количество?
— Я — не эксперт по вопросу, сколько можно добавить, а сколько убрать. Но мне понравилось решение лиги об увеличении количества матчей в регулярке.