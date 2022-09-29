Форвард «Югры» Лукин сознался в даче взятки за получение водительского удостоверения

Нападающий «Югры» Владислав Лукин признался в передаче взятки за получение водительского удостоверения.

Об этом на заседании суда сообщил адвокат спортсмена Сергей Кожевников.

«18 апреля 2022 года мой подзащитный Лукин добровольно обратился с явкой с повинной. Также в 22:40 старшим следователем Ленинского межрайонного следственного отдела была составлена другая явка с повинной — по факту незаконной передачи денежных средств с целью получения водительского удостоверения. Данная явка с повинной также находится в материалах уголовного дела», — приводит ТАСС слова Кожевникова.

22 сентября стало известно, что Лукин признал свою вину в даче взятки для уклонения от службы в армии. В данный момент Ленинский районный суд Уфы рассматривает дело в отношении хоккеиста, гособвинение запросило назначить ему штраф в размере 3 миллионов рублей.