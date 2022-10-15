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Сегодня, 14:58

Форварда «Автомобилиста» Кормье дисквалифицировали на один матч за драку

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Автомобилиста» Патрис Кормье дисквалифицирован на один матч за драку во время игры регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1 Б), сообщает пресс-служба лиги.

Канадец подрался с защитником казанцев Никитой Евсеевым. Эта драка стала для Кормье второй в сезоне, в связи с этим он получил автоматическую дисквалификацию на одну игру и индивидуальный штраф.

В связи с наказанием Кормье пропустит следующий матч «Автомобилиста». Команда из Екатеринбурга встретится 17 октября на своем льду с «Амуром».

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
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