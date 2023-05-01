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Сегодня, 13:29

Форварда «Нефтехимика» Порядина обменяют в «Спартак»

Алина Савинова
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Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин перейдет в «Спартак» в результате обмена.

«Павел Порядин перейдет в «Спартак». В качестве компенсации к нам перейдут два игрока столичной команды», — приводит ТАСС слова представителей нижнекамского клуба.

Также сообщается, что «Нефтехимик» покинут форвард Вячеслав Лещенко и защитник Кирилл Воробьев.

В регулярном чемпионате КХЛ Порядин в 67 матчах набрал 37 очков (22+15), в 6 матчах плей-офф нападающий забросил 2 шайбы и отдал 2 результативные передачи. Порядин стал лучшим бомбардиром «Нефтехимика» по итогам прошедшего сезона КХЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/17652731
Павел Порядин
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Спартак (Москва)
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