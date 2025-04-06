Форварду «Сибири» Рассказову потребовалась операция после получения травмы в матче плей-офф КХЛ

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что нападающий команды Кирилл Рассказов получил серьезное повреждение голеностопа в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».

По словам тренера, 32-летнего хоккеиста сразу отправили в больницу, где ему проводят операцию.

«У Рассказова все серьезно. Сразу сделали снимок, повезли (в больницу). На данный момент идет операция на голеностопе. Это не рецидив — игрок соперника упал на голеностоп», — сказал Епанчинцев на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале новосибирского клуба.

В воскресенье, 6 апреля, «Сибирь» на своем льду обыграла «Салават Юлаев» (5:2) и сравняла счет в серии — 3-3. Во втором периоде матча Рассказов столкнулся с защитником уфимцев Григорием Паниным, который упал нападающему на ногу. Рассказова унесли со льда на носилках.