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6 апреля, 17:33

Форварду «Сибири» Рассказову потребовалась операция после получения травмы в матче плей-офф КХЛ

Алина Савинова
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что нападающий команды Кирилл Рассказов получил серьезное повреждение голеностопа в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».

По словам тренера, 32-летнего хоккеиста сразу отправили в больницу, где ему проводят операцию.

«У Рассказова все серьезно. Сразу сделали снимок, повезли (в больницу). На данный момент идет операция на голеностопе. Это не рецидив — игрок соперника упал на голеностоп», — сказал Епанчинцев на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале новосибирского клуба.

В воскресенье, 6 апреля, «Сибирь» на своем льду обыграла «Салават Юлаев» (5:2) и сравняла счет в серии — 3-3. Во втором периоде матча Рассказов столкнулся с защитником уфимцев Григорием Паниным, который упал нападающему на ногу. Рассказова унесли со льда на носилках.

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Кирилл Рассказов
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Вадим Епанчинцев
Кубок Гагарина
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