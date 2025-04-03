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3 апреля, 10:19

Фридзон оценил баскетбольные навыки Романа Ротенберга: «Рад, что он умеет играть, попадает, но его стезя — это хоккей»

Дарик Агаларов
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Бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион Евролиги Виталий Фридзон в разговоре с «СЭ» оценил баскетбольные навыки главного тренера хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга.

«Я видел, как он забрасывал мячи, подписан на него. Я рад, что он умеет играть в баскетбол, попадает, но его стезя — это хоккей. У него там все хорошо получается, развивает СКА. Больше, чем о Ротенберге, ни о ком не говорят в российском хоккее», — сказал Фридзон «СЭ».

СКА уступает «Динамо» 1-3 в серии первого раунда плей-офф КХЛ. Следующий матч состоится 4 апреля в Москве.

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Баскетбол
Хоккей
Виталий Фридзон
Роман Ротенберг
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