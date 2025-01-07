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Сегодня, 17:48

Федерация спортивных журналистов назвала слова Романа Ротенберга недостойными

Сергей Ярошенко
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Федерация спортивных журналистов России осудила поведение главного тренера СКА Романа Ротенберга по отношению к сотрудникам прессы.

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«Это уже не первый случай, когда глава тренерского штаба ХК СКА допускает в медийном пространстве субъективные замечания, дискредитирующие представителей спортивной прессы и их деятельность», — говорится в заявлении.

5 января Ротенберг на пресс-конференции после матча FONBET чемпионата КХЛ с «Витязем» (5:2) в ответ на обращение одного из репортеров отметил, что они обычно пишут свои тексты ночью, исподтишка, и сравнил их с «немецкими фашистами».

В Федерации спортивных журналистов назвали подобное поведение главного тренера СКА недопустимым и неприемлемым.

«Надеемся, руководство КХЛ уже в ближайшее время даст соответствующую оценку недостойным высказываниям тренера петербургского СКА», — подчеркнули в ФСЖР.

В октябре 2024 года Ротенберг получил предупреждение от КХЛ после игры со «Спартаком» (2:5).

Источник: ФСЖР
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Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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