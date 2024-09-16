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Сегодня, 12:58

Фукале признан лучшим вратарем игровой недели КХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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КХЛ на официальном сайте опубликовала список лучших хоккеистов игровой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Зак Фукале из «Трактора», одержавший две победы в двух матчах, в том числе сыграв на ноль во встрече со СКА (3:0).

Лучшим защитником стал Мартин Гернат из «Локомотива», набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+1».

Виталий Абрамов из ЦСКА признан лучшим нападающим впервые в карьере. Форвард набрал 6 (3+3) очков в трех матчах.

Лучшим новичком признан защитник «Лады» Магомед Шараканов, набравший 1 (1+0) очко. Защитник забил победную шайбу в матче с московским «Динамо» (6:3).

Виталий Абрамов
Мартин Гернат
КХЛ
Зак Фукале

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