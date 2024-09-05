Гальченюк: «Не чувствую себя легионером в КХЛ, но получать гражданство пока не хочу»

Американский форвард «Амура» Алекс Гальченюк рассказал, что пока не планирует получать российское гражданство.

Игрок присоединился к хабаровскому клубу по окончании сезона КХЛ-2023/24. Его контракт рассчитан на 1 год.

«Чувствую ли себя легионером? У меня хороший русский язык, я спокойно могу пообщаться как по-русски с местными ребятами, так и с североамериканцами. Паспорт — да, американский, но легионером я себя не ощущаю. У нас тут большая диаспора, хотя Кэм Ли получил российский паспорт и учит язык. Нет ли у меня к нему зависти? Я об этом не задумывался. Меня все устраивает, на данный момент ограничусь одним паспортом», — цитирует Гальченюка Sport24.

30-летний Гальченюк родился в США в семье бывшего хоккеиста и тренера родом из Белоруссии Александра Гальченюка. С 2013 по 2023 год нападающий выступал в НХЛ, после чего перешел в СКА.