Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:55

Гальченюк: «Не чувствую себя легионером в КХЛ, но получать гражданство пока не хочу»

Telegram Дзен

Американский форвард «Амура» Алекс Гальченюк рассказал, что пока не планирует получать российское гражданство.

Игрок присоединился к хабаровскому клубу по окончании сезона КХЛ-2023/24. Его контракт рассчитан на 1 год.

«Чувствую ли себя легионером? У меня хороший русский язык, я спокойно могу пообщаться как по-русски с местными ребятами, так и с североамериканцами. Паспорт — да, американский, но легионером я себя не ощущаю. У нас тут большая диаспора, хотя Кэм Ли получил российский паспорт и учит язык. Нет ли у меня к нему зависти? Я об этом не задумывался. Меня все устраивает, на данный момент ограничусь одним паспортом», — цитирует Гальченюка Sport24.

30-летний Гальченюк родился в США в семье бывшего хоккеиста и тренера родом из Белоруссии Александра Гальченюка. С 2013 по 2023 год нападающий выступал в НХЛ, после чего перешел в СКА.

Источник: Sport24
Александр Гальченюк-младший
КХЛ
ХК Амур
Читайте также
Овечкин улетел из России в США
Отец Вячеслава Фетисова умер в возрасте 91 года
Карта спецоперации на Украине 5 сентября
Карпин отказался сдавать матч Вьетнаму, против России выйдет вратарь, родившийся в Москве. Что происходит в сборной России
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Трутнев указал на необходимость смены подрядчика по созданию самолета «Байкал»
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Сегодня
Вчера
Неделя