Гальченюк ответил на вопрос о трудностях с приездом в Россию

Сегодня, 13:11
Нападающий СКА Александр Гальченюк ответил на вопрос, не испытывал ли он трудностей с приездом в Россию.
«Трудностей [при въезде в Россию] не было — я сделал со своей стороны все, что нужно было сделать, и приехал сюда как можно раньше», — цитирует игрока ТАСС.
25 августа стало известно, что СКА подписал двухлетний контракт с Гальченюком.
9 июля Гальченюк был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл. 29-летний американец попал в ДТП и скрылся с места происшествия. 13 июля «Аризона» решила расторгнуть контракт с Гальченюком, поместив его на драфт отказов с целью расторжения договора.
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