Гальченюк: «Приходя в СКА, я уже знал, что это за команда»

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Форвард СКА Алекс Гальченюк поделился мнением о дебюте в петербургском клубе.
— Хорошо оцениваю дебют. Победили, — приводит слова Гальченюка «Известия». — Важная игра была с «Динамо». Очень хотелось начать с победы. Было непросто, но нам удалось выиграть. Главное — не останавливаться и продолжать побеждать в каждом матче.
— Роман Ротенберг рассказывал, что вы удаленно из Северной Америки в течение двух недель изучали игру СКА. Насколько это для вас было полезным?
— Ну, конечно, приходя в СКА, я уже знал, что это за команда, какие в ней игроки, в какой хоккей она играет. Но все равно: ты можешь знать и систему игры команды, и ее игроков, но окончательно их поймешь, только когда сам с ними выйдешь на лед. Чем больше выступаешь, тем больше привыкаешь к партнерам по команде, их системе игры, требованиям тренера.
25 августа стало известно, что СКА подписал двухлетний контракт с Гальченюком.
Гальченюк выступал в НХЛ с 2013 года, он играл за «Монреаль», «Аризону», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву», «Торонто» и «Колорадо».
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