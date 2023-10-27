Гальченюк — о начале сезона СКА: «У всех бывают спады. Лучше так начать, чем потом пойти вниз в важный момент сезона»

Нападающий СКА Алекс Гальченюк высказался о неудачном старте команды в текущем розыгрыше ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«У всех бывают спады. Я думаю, у нас в коллективе все согласны, что лучше так тяжело начать, чем потом пойти вниз, когда будет очень важный момент в сезоне. Мы набираем свой ритм, набираем свой темп. В последнее время играем все лучше и лучше. Поднимаемся выше, планируем, как надо играть. Набираемся уверенности и идем дальше», — цитируют Гальченюка «Известия».

В активе 29-летнего американца 15 (7+8) очков в 21 матче регулярного сезона. СКА с 24 очками занимает шестое место в Западной конференции КХЛ после 21 матча.