Форвард СКА Гальченюк: «Скучали по победным эмоциям. Наконец-то прорвало»

Нападающий СКА Алекс Гальченюк поделился эмоциями от победы команды над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (4:1).

«Классные эмоции, уже скучали по этому. Хорошие чувства, наконец-то. Мы долго работали, чтобы обратно выиграть. Забили когда надо, командно играли. Прорвало наконец-то — забили больше, чем один гол. Не могли долго забивать, а тут — четыре забили, ребята отличились хорошо. Мы играли просто, ничего особо не придумывали, играли в свой хоккей и добились победы», — приводит «Спорт День за Днем» слова форварда.

На данный момент СКА занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков за 8 игр. 23 сентября клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Амуром».