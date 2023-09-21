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Сегодня, 14:07

Форвард СКА Гальченюк: «Скучали по победным эмоциям. Наконец-то прорвало»

Алина Савинова
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Нападающий СКА Алекс Гальченюк поделился эмоциями от победы команды над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (4:1).

«Классные эмоции, уже скучали по этому. Хорошие чувства, наконец-то. Мы долго работали, чтобы обратно выиграть. Забили когда надо, командно играли. Прорвало наконец-то — забили больше, чем один гол. Не могли долго забивать, а тут — четыре забили, ребята отличились хорошо. Мы играли просто, ничего особо не придумывали, играли в свой хоккей и добились победы», — приводит «Спорт День за Днем» слова форварда.

На данный момент СКА занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков за 8 игр. 23 сентября клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Амуром».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/napadayushchiy-ska-galchenyuk-skuchali-po-pobednym-emotsiyam-nakonets-to-prorvalo
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