Гальченюк: «Конечно, главное, чтобы команда выигрывала, но хочется и забивать, набирать очки»

Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал, как относится к своей серии без заброшенных шайб. Он не забивал с конца ноября, когда отличился в матче с московским «Динамо».

«Хочется забивать тоже, использовать свои качества, но не всегда получается. Буду дальше работать и помогать, чем могу, команде. Конечно, главное, чтобы команда выигрывала. Просто, когда помогаешь ей забитыми голами, еще легче победы даются, еще лучше результаты. Так что хочется забивать, набирать очки», — цитирует «РБ Спорт» Гальченюка.

В этом сезоне 29-летний Гальченюк сыграл в 45 матчах и набрал 31 (12+19) очко.