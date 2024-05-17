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Сегодня, 12:27

Гальченюк расторг контракт со СКА и продолжит карьеру в «Амуре»

Алина Савинова
Александр Гальченюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий Александр Гальченюк рассторг контракт со СКА и будет выступать за «Амур», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Сообщается, что 30-летний игрока заключил однолетнее соглашение с «тиграми».

«Добро пожаловать в «Амур», Алекс!» — говорится в заявлении хабаровчан.

Гальченюк выступал за СКА с 2023 года. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он провел за петербургский клуб 61 встречу и набрал 42 (16+26) очка. В плей-офф нападающий сыграл 9 матчей, в которых отметился 2 заброшенными шайбами и 3 результативными передачами.

До этого форвард выступал в НХЛ за ряд клубов. Последней его командой в североамериканской лиге была «Аризона», которая в июле 2023-го решила расторгнуть контракт с Гальченюком, поместив его на драфт отказов с целью расторжения договора. Перед этим россиянин был приговорен к тюремному заключению в США, но его освободили под подписку о невыезде.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК СКА
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