Форвард СКА Гальченюк: «Мы знали, что выйдем на победный путь»

Нападающий СКА Алекс Гальченюк ответил на вопрос, что у команды не получалось на старте сезона ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ.

«Легко задавать такие вопросы. Если бы все знали на них ответы, было бы проще. Мы работаем, выкладываемся. Новая команда, много новых игроков — нужно было время, чтобы сыграться. Но мы знали, что рано или поздно выйдем на победный путь. В этом не было сомнений. Так же будем продолжать. Главное — выполнять задания тренеров, играть на команду и побеждать», — приводит «РБ Спорт» слова хоккеиста.

23 ноября СКА одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:2. Петербуржцы одержали седьмую победу подряд. СКА располагается на пятой позиции в таблице Западной конференции с 40 очками за 33 игры.