Гальченюк заработает 150 миллионов рублей за два года в СКА

Как стало известно «СЭ», нападающий СКА Александр Гальченюк заработает 150 миллионов рублей по двухлетнему контракту.

В сезоне 2023/24 его оклад составит 50 миллионов рублей, в сезоне 2024/2025 — 100 миллионов.

СКА объявил о заключении контракта с Гальченюком в пятницу, 25 августа. 29-летний американец будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под 89-м номером.

Гальченюк выступал в НХЛ с 2013 года, он играл за «Монреаль», «Аризону», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву», «Торонто» и «Колорадо».

9 июля Гальченюк был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл. Хоккеист попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Позже стало известно, что Гальченюк после задержания угрожал убить полицейских и выкрикивал расистские оскорбления в их адрес.

13 июля «Аризона» решила расторгнуть контракт с Гальченюком, поместив его на драфт отказов с целью расторжения договора.