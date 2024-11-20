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Сегодня, 15:20

Галенюк — о чемпионате 3x3: «Возможно, это хоккей будущего»

Камила Абдурахманова
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Защитник СКА Данила Галенюк отреагировал на создание КХЛ чемпионата по хоккею 3x3.

«Возможно, это хоккей будущего. Мне удавалось сыграть в таком формате, когда в Сочи проходил турнир 3x3. Правда, там на большой площадке играли, если поменьше сделать, тогда было бы вообще идеально. Мне понравилось, было классно. Интенсивный хоккей, быстрый. Можно там и обыграть, и финты какие-нибудь сделать. Очень быстро, динамично все было», — сказал Галенюк «ВсеПроСпорт».

18 ноября КХЛ анонсировала старт чемпионата в формате 3х3. Турнир начнется 19 декабря. В первом сезоне примут участие восемь команд из трех стран: «Авангард», «Барыс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», минское «Динамо», «Сибирь» и «Трактор». Клубы разделят на два дивизиона. Чемпионат продлится до середины июля.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Данила Галенюк
Хоккей
КХЛ
ХК СКА

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