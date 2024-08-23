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Сегодня, 15:57

Галиев: «Шипачев любит и умеет играть с шайбой, такие игроки не должны бегать»

Алина Савинова
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Нападающий «Авангарда» Станислав Галиев поделился мнением о совместной игре с Вадимом Шипачевым в «Ак Барсе».

«Разные смешные ситуации были. На первых тренировках было такое, что я ему забросил шайбу. Я ведь из Казани пришел, а там все в глубину, в глубину. Он встал на синей линии и сказал «ну и беги за ней!» Вадик любит и умеет играть с шайбой, такие игроки не должны бегать. Он раздает, в этом он профессионал, а остальные должны делать черновую работу», — цитирует Галиева Sport24.

30 июля «Авангард» объявил о переходе 32-летнего Галиева из «Ак Барса». Омский клуб заключил с игроком однолетний контракт. 37-летний Шипачев в июне был обменян из казанского клуба в минское «Динамо» на денежную компенсацию.

Источник: Sport24
Вадим Шипачев
Станислав Галиев
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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