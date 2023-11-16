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16 ноября, 23:44

Галиев: «Шипачев — легенда. Думаю, ему потребуется 14 матчей, чтобы побить рекорд Мозякина»

Алина Савинова
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Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев оценил матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Динамо» (4:1).

— Затяжной первый период, что было в раздевалке? Команда другая вышла.

— Мы хорошо играли. Дима Яшкин вернулся, бросил, открыл счет. Все пошло-поехало, — цитирует Галиева Metaratings.ru.

— Можно назвать это лучшим отрезком в сезоне?

— Надеюсь, еще не лучший.

— У Шипачева 901 очко в КХЛ, до Мозякина осталось 27 баллов...

— Вадим — легенда. Думаю, ему потребуется 14 матчей для того, чтобы побить рекорд.

Шипачев отметился голом и отдал результативную передачу в матче с «Динамо». Теперь в активе 36-летнего хоккеиста 901 очко в КХЛ. По этому показателю его опережает только Сергей Мозякин, уже завершивший карьеру (928 очков).

На протяжении карьеры в КХЛ Шипачев также выступал за «Динамо», СКА и «Северсталь».

Источник: https://metaratings.ru/news/galiev-shipachev-legenda-dumayu-emu-potrebuetsya-14-matchei-dlya-togo-chtoby-pobit-rekord-mozyakina-306330/
Вадим Шипачев
Станислав Галиев
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ХК Ак Барс
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