Вратарь Галимов — о КХЛ: «Многие говорят, что уровень чемпионата снизился. Но я так не считаю»

Бывший голкипер «Авангарда» Станислав Галимов в интервью «СЭ» прокомментировал уровень хоккея в КХЛ.

— Вы год не играли в КХЛ. Заметили какие-то изменения в лиге?

— Многие говорят, что уровень чемпионата снизился. Но я так не считаю. Просто стало меньше больших звезд и топовых легионеров. Играть также тяжело и интересно. Много молодых ребят заходят в лигу. Некоторых я даже не знал, а они уже на ведущих ролях в каких-то командах.

— Почувствовали, что чемпионат стал конкурентнее?

— Конечно. Команды подравнялись. От любой можно ждать сюрприза. Это большой плюс для лиги. Сейчас каждая игра интересная. Сложно предугадать результаты. Не знаю, помог ли так потолок зарплат. Скорее, это совокупность разных факторов.

— Кто запомнился из молодых вратарей КХЛ?

— Много ребят подходили к роли первого номера не первый год. Те же Исаев из «Локомотива» или Николаев из СКА. Совсем недавно они дебютировали в КХЛ, а уже сейчас считаются одними из лучших вратарей лиги. Молодые парни способны создать конкуренцию опытным вратарям.

1 мая «Авангард» объявил об уходе Галимова из команды. В минувшем сезоне голкипер провел 10 матчей в регулярном сезоне КХЛ, отразив 87,9 процента бросков.

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