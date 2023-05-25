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Сегодня, 15:15

Галимов — о травме плеча: «Неправильно поставленный диагноз привел к тому, что с операцией затянули»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-голкипер омского «Авангарда» Станислав Галимов прокомментировал в интервью «СЭ» травму плеча, полученную в сезоне-2022/23.

— Расскажите, что привело к такой серьезной травме и последующей операции?

— Все началось с игры с «Барысом». Человек облокотился мне на заднюю руку. Я почувствовал боль, но продолжил играть. После матча с «Барысом» командный доктор провел диагностику. Он сказал, что у меня нет ничего серьезного. Я взял паузу. Становилось немного лучше, но оставался дискомфорт после тренировок. Лечение просто заглушало симптом, но все оставалось, как было. Я пробовал тренироваться через силу, сыграл несколько матчей. В игре с «Северсталью» упал на больную руку и, как понял, дорвал плечо. Тогда сезон для меня закончился. Спустя три месяца своими силами диагностировал, что получил тяжелую травму.

— А ведь для вратаря движение рук — один из важнейших навыков.

— Верно. У вратаря руки работают во всех направлениях. А если рука не поворачивается больше, чем на 90 градусов, то ты не будешь в своей форме. Плюс боль сидит в голове. Через боль можно играть, но зависит от характера травмы. Синяк, ушиб — это одно. А разрыв или серьезный перелом — совсем другое.

— Вы ведь не первый раз травмируете плечо?

— Раньше травмировал левое плечо. Сейчас с правым получилась аналогичная ситуация по повреждению: вытянутая рука, давление сзади — и все. Испытывал похожие болевые ощущения, поэтому сразу понимал, что с плечом что-то не так. Доверился командным врачам, следовал их инструкциям, но в итоге получилось так, как получилось.

— Во время операции врачи говорили, что вы затянули с ней?

— Они говорили, что можно было прооперировать и раньше. Дело в том, что на тот момент до конца не знал, какое именно повреждение. Неправильно поставленный диагноз привел к тому, что с операцией затянули и ситуация усугубилась, — сказал Галимов.

В ноябре прошлого года голкипер, выступавший за «Авангард», из-за травмы выбыл до конца сезона. 1 мая омский клуб объявил об уходе Галимова из команды. В минувшем сезоне голкипер провел 10 матчей в регулярном сезоне КХЛ, отразив 87,9 процента бросков.

Полностью интервью Станислава Галимова читайте на сайте «СЭ».

Станислав Галимов
Хоккей
КХЛ
0
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