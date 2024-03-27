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27 марта, 00:31

Галимов — о переносе матча: «Нам сказали, что мы не поедем в Магнитогорск, пока не сыграем перед своими болельщиками»

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Нападающий «Спартака» Ансель Галимов подвел итоги четвертого матча второго раунда Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:0), в котором стал автором единственной заброшенной шайбы.

— Как психологически себя команда чувствует?

— У меня сейчас было интервью с клубным телевидением, и они сказали мне, что мы выиграли в Магнитогорске один раз за 30 лет. И тут хочу сказать про поддержку от болельщиков, которую мы чувствуем и за которую очень благодарным. Мы заходим после периодов, и, бывает, кто-то говорит: «Ребята, там столько болельщиков пришло, хватит возить...» Ну, не буду говорить что. Для нас очень важна их поддержка. Эмоционально нам дают силы наши болельщики.

— Как считаете, вы уже подстроились под «Металлург»?

— Я думаю, это работа всего тренерского штаба и видеооператоров. Мы смотрим очень много нарезок, постоянно анализируем. Думаю, что эта работа не пройдет даром.

— На пресс-конференции возникла дискуссия по поводу переноса матча. Андрей Разин обиделся, что не провели матч в Магнитогорске. Как игрок «Спартака» скажите, это повлияло бы на серию, когда играешь три матча из четырех на выезде?

— Во-первых, нужно думать о зрителях, это самое главное. Я не представляю, если бы мы согласились играть матч там, потом играли бы просто при пустых трибунах... Мы играем для зрителей. Раскрою такую тайну, что нам сказали, что мы не поедем в Магнитогорск, пока не сыграем перед своими болельщиками.

— И важный момент в том, чтобы зрители выразили свои чувства, сделав баннер. Согласны, что это было важно здесь сделать, а не на выезде?

— Я бы хотел от лица всего клуба почтить память погибших. Это большая трагедия для нас. Мы находились в гостинице перед игрой, когда все это случилось. Через какое-то время сказали, что игры не будет. Мы собрались на следующий день в «Мегаспорте», и нам сказали, что будет неправильным в этот день играть.

— Хватает ли времени смотреть другие серии?

— Подскажите, как закончился матч в Омске?

— «Авангард» победил.

— Я слышал, там гол забили ногой?

— Да.

— Мы обсуждали вот этот момент. У меня есть некоторые знакомые, за которых я болею, но прям выделить кого-то не могу.

(Анна Бирюкова)

Ансель Галимов
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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