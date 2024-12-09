Галимов рассказал, чем «Спартак» займется во время паузы в КХЛ

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов рассказал о планах московской команды на время паузы в FONBET чемпионате КХЛ.

«У нас будет всего один выходной, после него пройдём медосмотр. А потом начнётся тренировочный процесс, и будем готовиться к играм. Сейчас надо просто выдохнуть, побыть с семьёй и близкими, как бы это банально не звучало. Нужна перезагрузка», — цитирует Галимова Legalbet.

На счету 33-летнего форварда 9 (3+6) очков в 25 матчах за «Спартак» в нынешнем сезоне.

После 35 матчей московская команда набрала 50 очков и занимает 2-е место в Западной конференции.