Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:52

Галимов рассказал, чем «Спартак» займется во время паузы в КХЛ

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов рассказал о планах московской команды на время паузы в FONBET чемпионате КХЛ.

«У нас будет всего один выходной, после него пройдём медосмотр. А потом начнётся тренировочный процесс, и будем готовиться к играм. Сейчас надо просто выдохнуть, побыть с семьёй и близкими, как бы это банально не звучало. Нужна перезагрузка», — цитирует Галимова Legalbet.

На счету 33-летнего форварда 9 (3+6) очков в 25 матчах за «Спартак» в нынешнем сезоне.

После 35 матчей московская команда набрала 50 очков и занимает 2-е место в Западной конференции.

Источник: Legalbet.ru
Ансель Галимов
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за решение судей в бою с Ганом
ФСБ предупредила о звонках мошенников от имени спецслужб
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Трамп заявил о работе над концепцией завершения конфликта на Украине
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за призыва пригласить Путина на саммит
Сегодня
Вчера
Неделя