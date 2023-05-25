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Сегодня, 16:00

Галимов — о решении Кошечкина завершить карьеру: «Лига потеряла вратаря экстра-класса»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Галимов — о решении Кошечкина завершить карьеру: «Лига потеряла вратаря экстра-класса»

Вратарь разных клубов КХЛ Станислав Галимов в интервью «СЭ» прокомментировал решение Василия Кошечкина завершить игровую карьеру.

— Ваш коллега по «Ак Барсу» и «Металлургу» Василий Кошечкин недавно завершил карьеру. Что можете сказать о нем?

— Лига потеряла вратаря экстра-класса. Думаю, это немного грустно для молодых голкиперов, которые следили за ним и равнялись на него. Мы мало играли вместе. Когда мы пересекались, я видел, что Василий — ментально сильный вратарь. Это важное качество, помимо тренировок и работы над собой. В том числе за счет этого он играл так долго на высоком уровне.

В конце марта Кошечкин в интервью «СЭ» объявил о завершении карьеры. В этом году ему исполнилось 40 лет.

Полностью интервью Станислава Галимова читайте на сайте «СЭ».

Василий Кошечкин
Станислав Галимов
Хоккей
КХЛ
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