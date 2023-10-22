Галимов забил ЦСКА в пустые ворота после ошибки Федотова

Голкипер ЦСКА Иван Федотов грубо ошибся на выходе в концовке матча с «Ак Барсом» (1:4) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

На последней минуте третьего периода 26-летний вратарь вышел из ворот и попытался отдать передачу от борта. В итоге ее перехватил форвард казанцев Артем Галимов, который забил в пустые ворота.

«Ак Барс» занимает второе место в таблице «Востока», набрав 30 очков за 20 игр. ЦСКА прервал серию из трех побед подряд в КХЛ. Московская команда идет на 5-й позиции в таблице Западной конференции (23 очка в 21 матче).