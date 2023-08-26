Гамзин: «Может, немножко повезло в серии буллитов, что лед был плохой»

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин рассказал, что качество льда во дворце спорта «Мегаспорт» помогло ему в серии буллитов в матче Кубка мэра против хабаровского «Амура».

«Мне кажется, в принципе, я полностью готов к сезону. Были хорошие буллиты в исполнении «Амура». В целом, может, немножко повезло, может, немножко лед был плохой. Но мне это было только на руку. Сыгранности с защитниками мне достаточно: все мастеровитые ребята, с ними даже переживать не нужно не за что. В случае чего подсказывают. Из ворот выходишь, говорят тебе, что сделать, идет коммуникация», — цитирует ТАСС Гамзина.

ЦСКА сыграет в финале Кубка мэра с победителем группы B.