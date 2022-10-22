Гашек назвал аморальным поступком игру Бучека в КХЛ

Бывший вратарь Доминик Гашек назвал аморальным решение нападающего Самуэля Бучека играть в КХЛ в сезоне-2022/23.

«Все в порядке. Он ни в чем не виноват. Он действовал по законам Словацкой Республики, так почему он не мог поехать туда работать? Да, я считаю это аморальным и не поддерживаю его решение. Но я не буду его винить», — приводит Sport.cz слова Гашека.

23-летний словак 8 августа 2022 года подписал контракт с «Нефтехимиком» и сыграл 6 матчей в КХЛ. 22 сентября он покинул клуб и перешел в чешский «Тршинец»