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КХЛ

Сегодня, 01:44

Гашек назвал аморальным поступком игру Бучека в КХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший вратарь Доминик Гашек назвал аморальным решение нападающего Самуэля Бучека играть в КХЛ в сезоне-2022/23.

«Все в порядке. Он ни в чем не виноват. Он действовал по законам Словацкой Республики, так почему он не мог поехать туда работать? Да, я считаю это аморальным и не поддерживаю его решение. Но я не буду его винить», — приводит Sport.cz слова Гашека.

23-летний словак 8 августа 2022 года подписал контракт с «Нефтехимиком» и сыграл 6 матчей в КХЛ. 22 сентября он покинул клуб и перешел в чешский «Тршинец»

Доминик Гашек. От храма Василия Блаженного на шлеме — до главного хейтера России. Каким был Гашек в «Спартаке»

Доминик Гашек
КХЛ
ХК Нефтехимик
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