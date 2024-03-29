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29 марта, 09:05

Гатиятулин будет назначен на пост главного тренера «Сибири»

Виктория Кравченко
Анвар Гатиятулин.
Фото КХЛ
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«Сибирь» договорилась о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин, информирует пресс-служба клуба.

«В настоящее время ведется обсуждение условий контракта», — сказано в сообщении клуба.

Официальная информация будет опубликована 1 мая. На данный момент стороны согласовывают детали.

22 марта председатель попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь» и губернатор Новосибирской области Андрей Травников представили команде новое руководство.

28 марта «Сибирь» объявила об уходе Сергея Кривокрасова и его тренерского штаба.

В этом сезоне «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф КХЛ, заняв 10-е место в Восточной конференции.

КХЛ
ХК Сибирь
Анвар Гатиятулин
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