Гатиятулин будет назначен на пост главного тренера «Сибири»

29 марта, 09:05
«Сибирь» договорилась о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин, информирует пресс-служба клуба.
«В настоящее время ведется обсуждение условий контракта», — сказано в сообщении клуба.
Официальная информация будет опубликована 1 мая. На данный момент стороны согласовывают детали.
22 марта председатель попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь» и губернатор Новосибирской области Андрей Травников представили команде новое руководство.
28 марта «Сибирь» объявила об уходе Сергея Кривокрасова и его тренерского штаба.
В этом сезоне «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф КХЛ, заняв 10-е место в Восточной конференции.