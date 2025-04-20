Гатиятулин: «Ак Барс» допустил больше результативных ошибок, чем соперник»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4) в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Допустили больше результативных ошибок, чем соперник. Готовимся к следующей игре. Думаю, как минимум не уступаем сопернику кроме фокуса на каждом игровом эпизоде. Каждая ошибка влияет на результат. Второй период этого матча для нас был худшим в этой серии. В перерыве поговорили, донесли до ребят, что нужно делать. Они услышали и перестроились — с таким настроем пойдем в следующий матч. Изменения в составе связаны с тем, что хотели добавить интенсивности. Мы не принимаем эмоциональных решений, будем анализировать этот матч и смотреть на функциональное состояние ребят», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

«Динамо» вышло вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестой матч состоится в Казани 22 апреля.